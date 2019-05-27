Крупные страховщики резко подняли стоимость ОСАГО для москвичей

За первые четыре месяца этого года средняя цена страховки составила 5219 рублей.

На прошлой неделе у "Альфастрахования", "Ингосстраха" и "Росгосстраха" выросли базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в Москве. У первых двух организаций цена поднялась сразу на 14%, у последней — на 11%, сообщают "Ведомости".

Теперь в этих компаниях цена базового полиса, от которого уже идёт расчёт страховки для каждого конкретного водителя в зависимости от стажа и аварийного опыта, составляет 4118 рублей.

Издание обращает внимание, что в первом квартале эти страховые компании заняли соответственно 1-е, 2-е и 4-е места по сборам ОСАГО.

Месяц назад премьер-министр Дмитрий Медведев поручал до 1 июня рассмотреть возможность объединения каско и ОСАГО.

Лайф также сообщал, что средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4% в первом квартале 2019 года.