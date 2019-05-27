Заключённые совершили массовый побег из колонии в Одессе, устроив беспорядки

Заключённые устроили массовые беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе. По данным "Думская.net", около 15 зэков сбежали, перед этим они подожгли одно из зданий на территории учреждения.
Ещё около 100 человек забаррикадировались внутри. По предварительным данным, бунт начался из-за плохих условий содержания.
По неподтверждённой информации, один из сотрудников колонии погиб.
На месте уже работают полиция и спецназ. Информация уточняется.
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