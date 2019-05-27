Бросившая сына в ТЦ мать-кукушка могла быть под наркотиками

Во время допроса в отделе полиции женщина отказалась объяснить причины своего поступка, а вместо этого предложила правоохранителям снять порно.

Задержанная 34-летняя женщина, которая оставила своего малолетнего ребёнка в одном из столичных торговых центров, могла быть в состоянии наркотического опьянения. По крайней мере, на это указывали некоторые признаки во время задержания женщины, сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

— Мальчик сейчас находится в медицинском учреждении. Изначально женщину доставили в ОМВД по Дмитровскому району. На данный момент она находится в Следственном комитете, — добавил источник телеканала.

В настоящее время правоохранительные органы ведут доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, мать оставила ребёнка в ТЦ на Лобненской улице 26 мая. Только спустя семь часов администрация торгового центра смогла связаться с ней по телефону. Однако та забирать сына не собиралась. Женщина предложила собеседникам оставить малыша себе. Тогда администрация ТЦ обратилась в полицию — и женщина была задержана. Как сообщал Лайф, позднее на допросе женщина стала внезапно рассуждать о порно.