Директор школы назвала глупой выходкой БДСМ-вечеринку выпускников

Некоторые из участников флешмоба были полураздеты, а на других были характерные маски из секс-шопа.

Директор школы № 74 города Владивостока Галина Пугина назвала БДСМ-вечеринку выпускников глупой выходкой и отметила, что на ребят не обижается. По её словам, наказывать участников скандального флешмоба не станут.

— Я не держу на них зла. Они никогда не грубили мне, они для меня дети, которые учились здесь с первого класса... Это была глупая выходка, — цитирует Пугину РИА "Новости".

Педагог добавила, что флешмоб не был приурочен к последнему звонку —ролик был снят уже после занятий в последний учебный день. Некоторые мальчики надели на себя характерные маски зайчиков из секс-шопа, кожаные бабочки и были полураздеты, а одна из учениц нарядилась в полицейскую форму.

Участники флешмоба оправдались, назвав маскарад днём переодеваний, а позже извинились. В Сети появилась петиция в защиту участников вечеринки.