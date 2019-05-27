В Москве спасатели достали змею из автомобиля

Сотрудникам пожарно-спасательного центра пришлось выехать на место ЧП в московский район Царинцо — там владельцы авто нашли в машине змею. Обо этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
— Рептилия оказалась обыкновенной медянкой — это неядовитая змея и угрозы для людей не представляет, — заявили спасатели.
Ранее зоолог и телеведущий Тимофей Баженов рассказал, что делать, если не удалось избежать укуса гадюки. А также Лайф публиковал видео, как в США из-под жилого дома вытащили сразу 45 гремучих змей.
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