В Москве спасатели достали змею из автомобиля

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В Москве спасатели достали змею из автомобиля

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Фото © Flickr / Robin Schmidt

Вероятнее всего, рептилию не заметили в салоне транспортного средства и привезли в город столичные дачники.

<p>Пойманная змея. Фото Департамента ГОЧС столицы <a href="https://t-do.ru/moscownewsagency/9893" target="_blank">публикует</a> агентство городских новостей &#34;Москва&#34;.</p>

Сотрудникам пожарно-спасательного центра пришлось выехать на место ЧП в московский район Царинцо — там владельцы авто нашли в машине змею. Обо этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Рептилия оказалась обыкновенной медянкой — это неядовитая змея и угрозы для людей не представляет, — заявили спасатели.

Ранее зоолог и телеведущий Тимофей Баженов рассказал, что делать, если не удалось избежать укуса гадюки. А также Лайф публиковал видео, как в США из-под жилого дома вытащили сразу 45 гремучих змей.

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