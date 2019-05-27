В Кремле не подтвердили слухи об отставке Суркова

Читайте также

В Кремле не подтвердили слухи об отставке Суркова

26

Фото © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слухи, что помощник лидера страны Владислав Сурков отправлен в отставку.

Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали, — пояснил представитель Кремля.

Слухи об отставке Суркова, который курирует вопросы, связанные с ДНР и ЛНР, появились в телеграм-каналах. Ранее Песков отмечал, что подавляющее большинство политических телеграм-каналов — политологическая чернуха.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×