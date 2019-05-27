В Дагестане три человека погибли в лобовом столкновении двух Lada

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В Дагестане три человека погибли в лобовом столкновении двух Lada

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Среди пострадавших 13-летний мальчик, который с тяжёлыми травмами отправлен в больницу.

На 22-м километре автодороги Махачкала — Верхний Гуниб столкнулись два автомобиля Lada Kalina. Как стало известно Лайфу, в результате ДТП погибли оба водителя. Также скончался пассажир одного из автомобилей, ещё двое пострадали. По предварительной информации, водитель одной из "калин" выехал на встречную полосу.

<p>Фото ©L!FE</p>

Пострадавшие доставлены в больницу. Отмечается, что среди них 13-летний мальчик. У него тяжёлые травмы.

<p>Фото ©L!FE</p>

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники МЧС.

<p>Фото ©L!FE</p>

Накануне другая авария в республике также унесла жизни трёх человек.

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