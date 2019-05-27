В Кремле оценили советы Коломойского Зеленскому насчёт дефолта

Олигарх рекомендует новому президенту пойти на этот шаг, чтобы не выплачивать долги Международному валютному фонду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков достаточно сдержанно прокомментировал призыв украинского бизнесмена Игоря Коломойского к дефолту, прозвучавший в интервью Financial Times. В Кремле предпочли воздержаться от оценок, поскольку речь здесь идёт о "внутриукраинской дискуссии".

— Это скорее внутренняя дискуссия, внутриукраинская, которую мы не можем и не хотим комментировать. В данном случае речь идёт о, скажем так, реноме страны как надёжного заимствователя, — указал представитель Кремля.

Как ранее сообщал Лайф, Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт и таким образом не выплачивать долги Международному валютному фонду. При этом он призвал США и страны Евросоюза списать Украине её внешний долг. По мнению Коломойского, на такой шаг страны должны пойти в качестве компенсации за те потери, что Незалежная несёт из-за конфликта с Россией.

Он добавил, что победа Зеленского на украинских выборах показала, что жители Украины устали от реформ, которые проводятся, учитывая условия программы предоставления Киеву финансовой помощи МВФ.