В Польше бывший ученик устроил стрельбу в школе

Два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в Польше. Бывший ученик пришёл в учреждение, ранил из пистолета уборщицу в живот, а также бросил петарду в одиннадцатилетнюю ученицу. У девочки ранение бедра и грудной клетки, сообщает интернет-издание TVP.
Инцидент произошёл сегодня утром в городе Бжесць-Куявском (Брест-Куявском). Восемнадцатилетний нападавший был обезврежен, его мотивы устанавливаются.
Польская полиция в своём аккаунте сообщает, что ситуация полностью контролируется.
Десять дней назад Лайф сообщал, что мужчина погиб в результате стрельбы в новозеландской школе.
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