В Польше бывший ученик устроил стрельбу в школе

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В Польше бывший ученик устроил стрельбу в школе

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Фото © Flickr / Piotr Drabik

Пострадали уборщица и ученица. Угрозы их жизни нет. Помощь была оказана немедленно.

Два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в Польше. Бывший ученик пришёл в учреждение, ранил из пистолета уборщицу в живот, а также бросил петарду в одиннадцатилетнюю ученицу. У девочки ранение бедра и грудной клетки, сообщает интернет-издание TVP.

Инцидент произошёл сегодня утром в городе Бжесць-Куявском (Брест-Куявском). Восемнадцатилетний нападавший был обезврежен, его мотивы устанавливаются.

Польская полиция в своём твиттер-аккаунте сообщает, что ситуация полностью контролируется.

Десять дней назад Лайф сообщал, что мужчина погиб в результате стрельбы в новозеландской школе.

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