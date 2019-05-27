Около 500 заключённых забаррикадировались в одесской колонии

Также правоохранители подтвердили, что на территории учреждения горит автомобиль.

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе забаррикадировались около 500 заключённых. Об этом сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

— Правоохранители были туда вызваны по информации о якобы массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осуждённых, и горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено, — цитирует его РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что зэки подожгли одно из зданий на территории исправительного заведения и устроили массовые беспорядки. Появлялась также информация о побеге 15 заключённых, однако её опровергли в Нацполиции.