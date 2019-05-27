В Кремле сожалеют о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу

Кремль сожалеет о выходе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинский политик неоднократно показывал свою эффективность в этом вопросе.

— Что касается Медведчука, здесь можно только выразить сожаление, потому что он всё-таки неоднократно доказывал и показывал свою эффективность вот на том поприще, на котором он был задействован в последние годы, — отметил Песков.

Он добавил, что в Москве не знают, с кем теперь можно контактировать по вопросу Донбасса.

Ранее Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Киева в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины. Свою позицию он объяснил тем, что расходится с Зеленским во мнении по ряду принципиальных для него вопросов.