"Яжемать" в Тольятти избила маленькую дочь на глазах у прохожих

Женщина при этом кричала, материлась, на замечания прохожих никак не реагировала.

Жители Тольятти стали свидетелями избиения малолетней девочки её матерью. Всё происходящее люди сняли на видео. На кадрах видно, как "яжемать" наносит удары малышке, роняет её на землю, таскает за уши и при этом отчитывает за что-то, в том числе используя мат.

Как отмечают очевидцы, они пытались остановить горе-мать, однако женщина никак не реагировала на замечания. Полиция начала проверку после публикации ролика.

Как сообщал Лайф, в Подмосковье полиция также изучает записи с видеокамер, где "яжемать" напала на детей и пенсионерку с перцовым баллончиком. При этом сама нападавшая, несмотря на наличие видеозаписи инцидента, утверждает, что пострадавшей является именно она.