Психологи посоветовали не называть детей в честь персонажей "Игры престолов"

За последние пять лет родители всё чаще пытаются подчеркнуть индивидуальность своего малыша таким образом, что в будущем это может негативно на нём отразиться.

Называющие детей необычными именами родители зачастую имеют определённые ожидания, которые ребёнок в будущем может не оправдать. Об этой и других опасностях выбора редких имён для малышей рассказала Лайфу детский психолог Регина Беседа.

— Ребёнок может не оправдать тот самый посыл, то самое доверие и ожидание родителей, которые они в это имя вкладывали. И это будет как программирующая такая история, которой надо соответствовать. Может быть, у ребёнка совершенно другая жизненная задача и он пришёл для других планов в эту жизнь, — говорит собеседница Лайфа.

— Все могут настороженно относиться, заявлена Арья, а человек, например, говорит шёпотом и не может совершенно выражать свои эмоции, — добавила она.

При этом, по мнению Беседы, многое зависит и от самих родителей. Те, кто нарекает своё чадо необычно, желают подчеркнуть индивидуальность, яркость своего ребёнка и намерены вкладываться в процесс. В этом случае малыш вырастет запоминающейся личностью, считает психолог.

Беседа также обратила внимание на то, что сейчас детей с обычными именами всё меньше. Такая тенденция наблюдается последние пять лет. И это меняет ситуацию.

— Гораздо интереснее, когда мы встречаемся с группой детей, у которых различные необычные имена, и там один Стёпа. Все педагоги радостно улыбаются, потому что имя запоминающееся, все запоминают именно Стёпу, больше никого, — считает она.

Ранее сообщалось, что новорождённую москвичку назвали Арьей в честь героини "Игры престолов".