Суд вынес приговор школьнице, сбившей инспекторов ДПС на угнанном авто

Гособвинитель запрашивал для шестнадцатилетней подсудимой 3,5 года воспитательной колонии.

Ленинский районный суд Челябинска приговорил шестнадцатилетнюю девушку, которая в октябре 2018 года сбила двух сотрудников ДПС на угнанном Mercedes-Benz, к двум с половиной годам условно с двухгодичным испытательным сроком. Об этом сообщает ТАСС.

При этом девушка избежала наказания за ДТП, так как на момент аварии ей было пятнадцать лет. Суд вынес приговор за вымогательство и четыре эпизода грабежа у одноклассников. Следствие выяснило, что школьница не только вымогала деньги, но и отбирала драгоценности у одноклассниц и сдавала их в ломбард.

По двум эпизодам она частично признала вину и возместила ущерб. По двум другим настаивала на своей невиновности. Гособвинитель запрашивал для шестнадцатилетней подсудимой 3,5 года воспитательной колонии. Адвокату девушки удалось добиться менее жестокого наказания.

Напомним, после того как девушка сбила двух полицейских, сообщалось, что дело пытался замять один из руководителей городского полка ДПС.