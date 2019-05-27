Заключённые сняли на видео, что происходит в охваченной бунтом одесской колонии

Автор ролика сетует на тотальную коррупцию на территории исправительного учреждения.

Заключённые исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе, где сегодня произошёл бунт, сняли видео о том, что сейчас там происходит. Видео публикует в "Инстаграме" паблик odessa_hello.

На кадрах видно, что заключённые крушат всё вокруг. Вдалеке стоит в дыму пожарный автомобиль. Многие осуждённые явно не находят себе места.

По сведениям паблика, из исправительного учреждения никто не сбегал, как сообщалось ранее, а около тюрьмы спецназ задержал "группу поддержки" уголовного авторитета. На улице Люстдорфской, где расположена колония, уже открыто движение маршрутного транспорта.

Ранее сообщалось, что причиной бунта стали некачественное питание и публикация сообщения об этом в Интернете. Руководство исправительного учреждения начало искать авторов фотографий тюремных блюд.