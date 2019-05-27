Хакасского чиновника исключили из "Единой России" за нападение на журналиста

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Хакасского чиновника исключили из "Единой России" за нападение на журналиста

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Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста после неудобного вопроса, исключили из "Единой России".

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