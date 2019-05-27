Лайф публикует видео из ТЦ с бросившей сына матерью-кукушкой

Ранее на допросе женщина отказалась объяснить причины своего поступка и вдруг начала рассуждать о порно.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как 34-летняя женщина привела своего маленького сына в один из столичных торговых центров, чтобы бросить там. На видео — идущая быстрым шагом "кукушка" и ребёнок, едва поспевающий за ней.

Создаётся впечатление, что женщина целенаправленно идёт в игровую комнату, чтобы бросить там сына. Она нигде не останавливается, не ждёт не поспевающего за ней малыша и даже не оглядывается, чтобы посмотреть, где он.

Напомним, мать оставила ребёнка в ТЦ на Лобненской улице 26 мая. Только спустя семь часов администрация торгового центра смогла связаться с ней по телефону. Однако та забирать сына не собиралась. Женщина предложила собеседникам оставить малыша себе. Тогда администрация ТЦ обратилась в полицию — и женщина была задержана. Как сообщал Лайф, позднее на допросе женщина стала внезапно рассуждать о порно.