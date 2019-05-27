Четверо сотрудников одесской колонии пострадали во время бунта

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Четверо сотрудников одесской колонии пострадали во время бунта

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Фото © пресс-служба Нацполиции

Беспорядки тем временем продолжаются, полиция ведёт переговоры с зачинщиками. Возбуждено уголовное дело.

По факту бунта в одесской исправительной колонии № 51 возбуждено дело по статье 392 ("Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний"). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Из материалов дела следует, что в ходе беспорядков пострадали четверо сотрудников колонии, им уже оказана помощь.

В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключёнными ведутся переговоры, — сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как уже сообщал Лайф, бунт вспыхнул после того, как в соцсетях появились фото из тюремной столовой: заключённые пожаловались родным на некачественную пищу, а администрация решила выявить и наказать источник "слива". Воспользовавшись беспорядками, 15 заключённых устроили массовый побег и скрылись в частном секторе. Ещё сто человек забаррикадировались в южном крыле и жгут матрасы.

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