В Красноярске семилетняя девочка серьёзно пострадала, упав в яму с золой. ЧП произошло в Ленинском районе, сообщило региональное управление СКР.

— Находившиеся рядом соседи тотчас вытащили её, вызвали бригаду скорой помощи, однако ребёнок получил серьёзные термические ожоги и сейчас находится в больнице, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл, когда дети играли в мяч. Они заметили глубокую яму, куда местные жители выбрасывали золу из печи. По неосторожности девочка упала туда. В больнице у неё диагностировали термические ожоги 90% поверхности тела.

Отмечается, что яма была никак не огорожена.

Несколько дней назад Лайф сообщал, как в Казахстане двухлетняя девочка выпала из окна в детском саду.