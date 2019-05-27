Путин заявил об открытости России к активному, равноправному взаимодействию

Как отметил российский лидер, Евразийский и Азиатско-Тихоокеанский регионы являются приоритетными для РФ в продвижении интеграционных процессов.

Россия открыта и готова к сотрудничеству со всеми партнёрами, которые хотят того же. Об этом говорится в приветственной телеграмме президента РФ Владимира Путина, которую он направил организаторам, участникам и гостям XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартует в начале июня.

— Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов, в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Как отметил Владимир Путин, ПМЭФ уже более 20 лет вносит вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности и формирует повестку дня международного сотрудничества.

— И в этом году государственные деятели, авторитетные политики и эксперты, представители деловых и научных кругов обстоятельно обсудят перспективы российской и глобальной экономики, обменяются мнениями по различным аспектам цифровизации и технологических вызовов, по таким насущным проблемам, как изменение климата и рост социального неравенства, — добавил глава государства.

Россия заинтересована не только в деловом сотрудничестве, но также в поддержании мира и безопасности на планете, в сохранении и приумножении культурного наследия, в том, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал и был уверен в будущем своих детей, подчеркнул Владимир Путин. Но для всего вышеперечисленного необходим целый ряд важных факторов. Например, не просто сильная и эффективная экономика, но и честные, прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция.

Отметим, ПМЭФ стартует 6 июня и продлится несколько дней. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Как сообщал Лайф, российский лидер пригласил делегацию Австрии на ПМЭФ и на выставку "Иннопром" в России.