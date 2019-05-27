Французский историк назвала три причины, из-за которых Европа отвергает Россию

По её мнению, европейские страны привыкли видеть восточную соседку "мужичкой" и авторитарной.

Европа отвергает Россию из-за страха, презрения и недальновидности. Об этом заявила французский историк Элен Каррер д'Анкосс в интервью журналу Le Point.

Она отметила, что Россия дважды пыталась войти в европейскую цивилизацию. В первый раз Петру Великому это удалось. А вот после развала СССР все усилия российских политиков снова сделать это оказались тщетными. Всё потому, как считает Каррер д’Анкосс, что европейские страны тогда боялись возможных трудностей РФ в период адаптации после распада Союза. Они просто решили остаться "под прикрытием американского щита".

Историк отметила, что Россию привыкли видеть "мужичкой" и авторитарной страной. Но если изучить историю, можно узнать, что ею в разные годы правили женщины, а Пётр I демонстрировал "искреннюю потребность в европейских ценностях".

Также историк отметила, что европейская культура прав человека не совсем подходит русским. Но от того, как сейчас Европа будет воспринимать Россию, зависит будущее двусторонних отношений.

— Для Европы Россия — это мост или барьер. И если это барьер, то это опасно, — отметила Каррер д'Анкосс.

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