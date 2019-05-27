Путин оценил идею о залоге для подозреваемых бизнесменов

Глава государства считает, что данная мера может быть действенным инструментом, чтобы эффективно расследовать дело, не останавливая работу предприятия.

Президент РФ Владимир Путин считает, что размер залога для подозреваемых в преступлениях бизнесменов должен зависеть от величины нанесённого ущерба. При этом, по его мнению, данная мера пресечения не должна сказываться на работе предприятий.

— Важна, конечно, сумма залога... Потому что если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога — десять копеек, то тогда это не работает, — сказал глава государства на встрече с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Президент также считает, что данная мера может быть действенным инструментом, чтобы эффективно расследовать дело, не прекращая деятельность предприятия и не выбрасывая его сотрудников на улицу. Путин добавил, что ситуацию с залогом в целом необходимо внимательно проанализировать.

Ранее Титов обратился к президенту с просьбой поддержать идею об изменении законодательства и принятии разъяснений Верховным судом в части регулирования залога. По его мнению, ВС мог бы указать судам на использование залога для подозреваемых в преступлениях бизнесменов в качестве "первой возможной меры пресечения".

Ранее Путин напомнил, что необходимо защищать права предпринимателей.