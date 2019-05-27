В Москве названы самые высокооплачиваемые вакансии месяца

Так, квалифицированному врачу в клинике с мировым именем обещают от полумиллиона рублей в месяц.

Врачу гинекологу-репродуктологу в клинике Москвы обещают зарплату от 500 тысяч рублей. Эта вакансия в мае в столице стала самой высокооплачиваемой в рейтинге специалистов портала по поиску работы Superjob.

А бренд-директору в Москве обещают от 420 до 600 тысяч рублей в месяц. Руководителю сервисного центра — от 300 до 350 тысяч рублей. Главный бухгалтер предприятия при должных навыках может рассчитывать на 250–400 тысяч. Главный консультант SAP HCM требуется на зарплату от 205 тысяч рублей.

Также в столичном рейтинге оказались конструктор-разработчик РЭА, программист C# (Fullstack), заведующий отделением патронажной службы, заведующий отделением педиатрии, директор по продажам.

В регионах зарплаты оказались ниже. Так, в Санкт-Петербурге региональному директору обещают оклад от 200 тысяч рублей, руководителю художественной мастерской — 200 тысяч ровно, директору главного клинического комплекса обещают зарплату от 150 тысяч.

Лучшими вакансиями Владивостока стали "начальник группы организации и мотивации персонала" со ставкой от 95 до 105 тысяч рублей и "руководитель филиала" с зарплатой от 80 до 150 тысяч рублей.

По данным другого сайта о вакансиях — "Работа.ру", батлер — VIP-управляющий домашним хозяйством — может рассчитывать на зарплату от 200 до 500 тысяч рублей в месяц.