Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского

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Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского

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Также на эмблеме изображены символ, напоминающий октаграмму, и надпись "Слуга народа".

Велосипедист с булавой стал логотипом партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Его представили на пресс-конференции, где были раскрыты планы политической организации.

<p>Фото © <a href="https://strana.ua/news/203218-partija-sluha-naroda-izmenila-lohotip.html" target="_blank">Страна.ua</a></p>

Логотип представляет собой фигуру велосипедиста в официальном костюме, белой рубашке и в галстуке, который держит в правой руке символ президентской власти — булаву. При этом он будто размахивается ею.

Рядом расположены символ, напоминающий колесо или октаграмму (восьмилучевую звезду), и надпись "Слуга народа". Логотип партии выполнен в зелёном цвете на белом фоне.

Отметим, персонаж Владимира Зеленского в сериале "Слуга народа" президент Василий Голобородько тоже ездил на велосипеде.

Напомним, после вступления в должность президента Украины Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Согласно опросу, пять партий, среди которых лидирует "Слуга народа", могут преодолеть барьер в 5% для попадания в Раду.

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