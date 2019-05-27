Лавров прокомментировал планы США усилить войска на Ближнем Востоке

У Москвы есть основания надеяться, что голоса о безрассудности идеи войны против Ирана будут услышаны, отметил глава МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что решение президента США Дональда Трампа отправить дополнительный воинский контингент на Ближний Восток грозит негативными последствиями. По его мнению, всегда при наращивании военного потенциала риски возрастают.

— Я очень надеюсь, что здравомыслящие голоса, которые раздаются из Вашингтона, включая уважаемых военачальников бывших, политиков, дипломатов, о безрассудности идеи войны против Ирана, что голоса будут услышаны, — сказал глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Москве.

Министр отметил, что у Москвы "по крайней мере есть основания надеяться на это", поскольку "не все в американском руководстве одержимы агрессивными устремлениями".

Ранее Трамп одобрил отправку полутора тысяч военных на Ближний Восток из-за ситуации с Ираном.