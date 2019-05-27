Проблемы с ожирением обнаружились у каждого третьего российского мужчины

По данным специалистов Минздрава, количество мужчин с лишним весом выросло почти в три раза за последние 15 лет.

Примерно 30% российских мужчин имеют лишнюю массу тела. Такую статистику привела главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

— Распространённость ожирения именно в мужской популяции практически достигает 29%, практически в три раза по сравнению с 2003 годом увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение, — сообщила журналистам в ходе пресс-конференции представитель ведомства.

Оксана Драпкина подчеркнула, что среди всех причин, вызывающих ожирение у мужчин, лидируют две — неправильное питание и недостаточная физическая активность.

— Двигаемся мы мало, особенно, что странно, мало двигаются в возрасте от 25 до 44 лет, казалось бы, самое молодое население, но от 45 движение начинается несколько больше. В сельской местности физической активностью также занимаются меньше, чем в городе, — отметила главный внештатный терапевт Минздрава России.

В то же время Драпкина выделила рекламу как один из факторов, провоцирующих ожирение. В частности, рекламу еды, которая провоцирует человека поесть, даже если голода он не испытывает.

Ранее врачи рассказали, как есть всё, что хочется, и не полнеть. А ещё заявляли, что россияне объедаются сахаром.