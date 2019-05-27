Вооружённый ножом мужчина напал на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

Читайте также

Вооружённый ножом мужчина напал на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

645

Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live.ru

По предварительной информации, четверо журналистов издания получили ножевые ранения.

В Ставрополе вооружённый ножом мужчина ворвался в редакцию газеты "Родина" и начал наносить удары журналистам. По предварительным данным, ранено четыре человека. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент - человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты “Родина”, ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие -  определит наказание. Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле. #ставропольскийкрай #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

По словам главы региона Владимира Владимирова, напавший задержан. Раненым оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет.

— Двое уже отпущены домой, ещё по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле, — добавил губернатор.

Он выразил уверенность, что правоохранительные органы "оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие определит наказание".

Газета "Родина" издаётся Ставропольским крайкомом КПРФ. Она выходит с апреля 1994 года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×