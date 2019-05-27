Вооружённый ножом мужчина напал на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

По предварительной информации, четверо журналистов издания получили ножевые ранения.

В Ставрополе вооружённый ножом мужчина ворвался в редакцию газеты "Родина" и начал наносить удары журналистам. По предварительным данным, ранено четыре человека. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По словам главы региона Владимира Владимирова, напавший задержан. Раненым оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет.

— Двое уже отпущены домой, ещё по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле, — добавил губернатор.

Он выразил уверенность, что правоохранительные органы "оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие определит наказание".

Газета "Родина" издаётся Ставропольским крайкомом КПРФ. Она выходит с апреля 1994 года.