Вооружённый ножом мужчина напал на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

В Ставрополе вооружённый ножом мужчина ворвался в редакцию газеты "Родина" и начал наносить удары журналистам. По предварительным данным, ранено четыре человека. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил глава региона Владимир Владимиров.
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Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент - человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты “Родина”, ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание. Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле. #ставропольскийкрай #владимирвладимиров
По словам главы региона Владимира Владимирова, напавший задержан. Раненым оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет.
— Двое уже отпущены домой, ещё по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле, — добавил губернатор.
Он выразил уверенность, что правоохранительные органы "оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие определит наказание".
Газета "Родина" издаётся Ставропольским крайкомом КПРФ. Она выходит с апреля 1994 года.
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