Напавший на ставропольских журналистов: Я пришёл убивать, чтобы был резонанс

Напавший на журналистов газеты "Родина" в Ставрополье перед атакой заявил, что он "пришёл убивать ради резонанса". Константин Сиднев уже задержан, причём он числился пропавшим без вести, так как несколько дней назад перестал выходить на связь.

— Я пришёл убивать, чтобы был резонанс, — приводит слова преступника Mash.

По данным Лайфа, Сиднев состоит на учёте у психиатра.

Как уже сообщал Лайф, четверо журналистов издания получили ножевые ранения. Больше всех пострадал главный редактор Николай Бондаренко.