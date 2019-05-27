Напавший на ставропольских журналистов: Я пришёл убивать, чтобы был резонанс

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Напавший на ставропольских журналистов: Я пришёл убивать, чтобы был резонанс

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Фото © Pixabay

Напавший на журналистов газеты "Родина" в Ставрополье перед атакой заявил, что он "пришёл убивать ради резонанса". Константин Сиднев уже задержан, причём он числился пропавшим без вести, так как несколько дней назад перестал выходить на связь.

Я пришёл убивать, чтобы был резонанс, — приводит слова преступника Mash.

По данным Лайфа, Сиднев состоит на учёте у психиатра.

Как уже сообщал Лайф, четверо журналистов издания получили ножевые ранения. Больше всех пострадал главный редактор Николай Бондаренко.

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