Стала известна личность напавшего на журналистов ставропольской газеты

Мужчина, который с ножом ворвался в редакцию газеты "Родина" в Ставрополе и напал на журналистов, является пропавшим без вести несколько дней назад Константином Сидневым. Как сообщили Лайфу в издании, больше всего пострадали главный редактор Николай Бондаренко и ещё один сотрудник.

Сейчас решается вопрос об их госпитализации. В результате нападения ранения получили ещё два человека. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Якутии восемнадцатилетний подросток признался в нападении с ножом на директора Чаранской школы.