Стала известна личность напавшего на журналистов ставропольской газеты

Читайте также

Стала известна личность напавшего на журналистов ставропольской газеты

27

Фото © Сайт администрации Александровского муниципального района

Мужчина, который с ножом ворвался в редакцию газеты "Родина" в Ставрополе и напал на журналистов, является пропавшим без вести несколько дней назад Константином Сидневым. Как сообщили Лайфу в издании, больше всего пострадали главный редактор Николай Бондаренко и ещё один сотрудник.

Сейчас решается вопрос об их госпитализации. В результате нападения ранения получили ещё два человека. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Якутии восемнадцатилетний подросток признался в нападении с ножом на директора Чаранской школы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×