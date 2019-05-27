Раскрыта причина нападения на журналистов в Ставрополе

Мужчина с ножом напал на журналистов газеты "Родина" в Ставрополе, потому что те отказались публиковать предложенный им материал. Об этом сообщает Mash.

Ранее уже сообщалось, что напавшим оказался местный житель, филолог Константин Сиднев. Он числился без вести пропавшим несколько дней. Состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Напомним, о нападении на журналистов сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, от ножа агрессивного мужчины пострадало четыре человека. У двоих раны лёгкие.