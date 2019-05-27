Турчак назвал нападение главы района Хакасии на журналиста чиновничьей горячкой

Любой представитель власти несёт повышенную ответственность за свои слова и поступки, убеждён сенатор.

Секретарь генсовета "Единой России", зампредседателя Совфеда Андрей Турчак назвал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24" "белой чиновничьей горячкой". По его мнению, тем, кто не способен общаться с людьми и отвечать на неудобные вопросы, не место во власти.

— Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой, — сказал депутат.

Любой чиновник или депутат несёт повышенную ответственность за свои слова и поступки, убеждён Турчак. Он подчеркнул, что любители помахать кулаками должны идти на татами или ринг.

Напомним, корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" Иван Литомин задал Зайцеву вопрос об условиях жилья погорельцев, пострадавших от пожаров четырёхлетней давности. Вместо того чтобы ответить на него, чиновник повалил журналиста на пол, а находившиеся в этот момент рядом заместители пытались закрыть камеру. В итоге на главу Ширинского района возбудили уголовное дело и исключили из "Единой России".