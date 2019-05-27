Видео с невозмутимым мальчиком у полыхающего дома не вызвало опасений у МЧС

В ведомстве заявили, что пожарные оградили место пожара от зевак и все люди находились на безопасном расстоянии.

Сотрудники МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу считают нахождение мальчика на качелях рядом с полыхающим домом в городе Ноябрьске абсолютно безопасным. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Ранее Лайф сообщал, что 26 мая на улице Изыскателей в Ноябрьске огонь охватил двухэтажное здание. С возгоранием на площади 570 квадратных метров боролись 67 человек.

Пользователей Интернета поразил невозмутимый ребёнок, качающийся на качелях через дорогу от пожара.

Сегодня же Лайф рассказывал о причинах пожара в Забайкалье. Там пастух решил разогреть еду на костре и сжёг 600 гектаров леса.