Видео с невозмутимым мальчиком у полыхающего дома не вызвало опасений у МЧС

Сотрудники МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу считают нахождение мальчика на качелях рядом с полыхающим домом в городе Ноябрьске абсолютно безопасным. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Ранее Лайф сообщал, что 26 мая на улице Изыскателей в Ноябрьске огонь охватил двухэтажное здание. С возгоранием на площади 570 квадратных метров боролись 67 человек.
Пользователей Интернета поразил невозмутимый ребёнок, качающийся на качелях через дорогу от пожара.
Сегодня же Лайф рассказывал о причинах пожара в Забайкалье. Там пастух решил разогреть еду на костре и сжёг 600 гектаров леса.
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