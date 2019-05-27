Ярош пригрозил повесить Зеленского на Крещатике, если тот предаст Украину

Бывший лидер группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому повешением, если тот предаст Незалежную.

— Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину, — заявил радикал в интервью "Обозревателю".

При этом Ярош отметил, что у Зеленского есть все шансы стать хорошим президентом и главнокомандующим.

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский говорил о готовности пожертвовать должностью ради мира в Донбассе.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда