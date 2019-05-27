Лайф публикует видео с сыном экс-сенатора, сбившим инспектора ДПС

Полицейские после ЧП пристегнули молодого человека в машине на время решения его судьбы.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с фрагментом задержания сына бывшего сенатора Амира Галлямова — Тимура. Он на внедорожнике Toyota Land Cruiser сбил сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте в Москве.

На этих кадрах видно, что в ожидании решения своей участи молодой человек был наручником пристёгнут к собственной машине. У него обескураженное выражение лица.

Ранее сообщалось, что против Тимура Галлямова было возбуждено дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В ближайшее время сыну экс-сенатора изберут меру пресечения.