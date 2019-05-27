Напавший на журналистов не раскаивается и жалеет, что не убил главреда

Напавший на ставропольских журналистов местный житель, филолог Константин Сиднев, не раскаивается в содеянном. Наоборот, он жалеет, что не убил главного редактора "Родины". Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сиднев на протяжении недели приходил в редакцию после того, как главред издания отказал ему в публикации статьи. Местный житель всё ждал, пока Николай Бондаренко останется один. В итоге сегодня Сиднев зашёл к нему в кабинет, ещё раз попытался предложить материал, а после очередного отказа достал нож из газетного свёртка и попытался ударить Бондаренко в шею, но попал в щёку. На помощь к главному редактору прибежали сотрудники, которые скрутили напавшего, однако ему удалось ранить журналистов.

Напомним, о нападении на журналистов сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, от ножа агрессивного мужчины пострадало четыре человека. У двоих раны лёгкие. Сиднев состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.