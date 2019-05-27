Брошенного в ТЦ ребёнка попытался забрать к себе друг матери-кукушки

Работники игровой зоны торгового центра не отдали мальчика постороннему человеку, хотя ребёнок его узнал.

Брошенного матерью-кукушкой в одном из столичных торговых центров шестилетнего мальчика хотел забрать к себе домой друг женщины. Однако ребёнка мужчине не отдали, поскольку он не является ни родителем, ни родственником мальчика. Тогда мужчина сам вызвал полицию к себе домой, где в этот момент находилась горе-мать. Позднее он пришёл в отделение полиции, чтобы дать показания по резонансному факту.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, мужчина живёт в Москве и работает врачом-офтальмологом. Он пояснил, что задержанная женщина живёт с сыном в Тульской области и иногда приезжает к нему в гости. В частности, по его словам, периодически он звал женщину к себе якобы навести порядок в доме. Как отметили правоохранители, мальчик друга своей матери узнал, однако это не является поводом для передачи ему ребёнка.

Мужчина опроверг в интервью "Московскому комсомольцу", что задержанная находилась в состоянии наркотического или алкогольного опьянения в день, когда бросила своего сына. В то же время издание со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщает, что женщина до сих пор находится в неадекватном состоянии.

Напомним, женщина бросила своего ребёнка накануне, оставив его в игровой зоне ТЦ. Через семь часов администрации удалось с ней связаться, но мать не планировала забирать сына. Она отказалась от мальчика и предложила сотрудникам торгового центра оставить его себе. Позже полиция задержала женщину, а её состояние вызвало подозрение в том, что она употребляла наркотики, поскольку на вопросы правоохранительных органов женщина отказалась отвечать, вместо этого предложила полицейским снять порно.

Как сообщал Лайф, помимо этого на одном из московских сайтов интимных услуг была найдена анкета женщины с фотографиями задержанной матери-кукушки.