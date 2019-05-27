На Украине призвали завести уже четыре уголовных дела против Порошенко

У экс-президента есть шансы получить обвинения в госизмене, злоупотреблении властью и отмывании $300 млн.

На Украине потребовали завести четыре уголовных дела, касающихся экс-президента страны Петра Порошенко. В этот раз речь идёт о попытке узурпации судебной власти. Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

— Сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации им судебной власти, — написал юрист в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Портнов подал заявления против Порошенко по обвинению в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго" и легализации преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн от продажи судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском".