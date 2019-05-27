В Красноярске тюльпаны "посадили за решётку"

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В Красноярске тюльпаны "посадили за решётку"

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Жители города прозвали клумбы "грядками строгого режима" и в шутку предложили обнести весь сквер колючей проволокой.

Коммунальщики в Красноярске выдумали инновационный способ защиты цветочных клумб. Так, в микрорайоне "Взлётка" тюльпаны буквально посадили за решётку. Фото публикует местный паблик "Я живу в Красноярске".

Местных жителей развеселил подход властей. Клумбы прозвали "грядками строгого режима" и в шутку предложили обнести весь сквер колючей проволокой и пустить по ней электрический ток.

А в центре Киева ранее новый стеклянный мост закрыли из-за "диверсии".

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