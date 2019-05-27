Звезда "Чародеев" рассказала о смертельном диагнозе

Актриса призналась, что, как только узнала о страшной болезни, у неё впервые в жизни началась сильная депрессия.

Исполнительница роли Алёны в музыкальной комедии "Чародеи" актриса Александра Яковлева рассказала, что уже два года борется c раком. Признание о страшном недуге она сделала в эфире программы "Привет, Андрей!".

Яковлева рассказала, что врачи дали ей всего около трёх месяцев, когда только поставили диагноз. Тогда у неё впервые в жизни началась сильная депрессия. У актрисы не было никого, кто мог бы её поддержать. Рядом был только лечащий врач, который призвал женщину не опускать руки. И вот уже второй год Яковлева успешно борется с болезнью.

— Мне сейчас 62 года и так хочется жить, — рассказала актриса.

По мнению Яковлевой, в России необходимо организовать центры, куда тяжелобольные люди смогут прийти и поговорить со специалистами о своих страхах.

Александра Яковлева запомнилась российскому зрителю по ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов".

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