Нападение нетрезвых парней на бригаду скорой в Чувашии попало на видео

В один из дворов Новочебоксарска сотрудники скорой помощи прибыли, чтобы оказать помощь пострадавшему в драке. Однако пьяные молодые люди решили переключиться друг с друга на приехавшую бригаду медиков, сообщает местный портал "На-Связи.ru".
Потасовку запечатлел видеорегистратор автомобиля скорой помощи. В кадр попал момент, как один из дебоширов ударяет санитара, тот в ответ скручивает напавшего. Однако на медработника тут же обрушиваются кулаки окружающих.
Ранее в этом году неизвестные с камнями напали на машину скорой помощи во Владивостоке. А позднее экипажу другой кареты скорой мужчина в Москве начал угрожать пневматическим пистолетом.
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