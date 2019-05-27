Нападение нетрезвых парней на бригаду скорой в Чувашии попало на видео

Вероятнее всего, медиков побили те самые люди, которым они приехали оказывать помощь.

В один из дворов Новочебоксарска сотрудники скорой помощи прибыли, чтобы оказать помощь пострадавшему в драке. Однако пьяные молодые люди решили переключиться друг с друга на приехавшую бригаду медиков, сообщает местный портал "На-Связи.ru".

Потасовку запечатлел видеорегистратор автомобиля скорой помощи. В кадр попал момент, как один из дебоширов ударяет санитара, тот в ответ скручивает напавшего. Однако на медработника тут же обрушиваются кулаки окружающих.

Ранее в этом году неизвестные с камнями напали на машину скорой помощи во Владивостоке. А позднее экипажу другой кареты скорой мужчина в Москве начал угрожать пневматическим пистолетом.