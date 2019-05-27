Сбивший инспектора ДПС сын экс-сенатора был под кокаином

Сын бывшего сенатора Амира Галлямова, который на внедорожнике Toyota Land Cruiser сбил сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте в Москве, был под кокаином. Об этом свидетельствуют оглашённые на суде результаты экспертизы.

Анализы показали, что Тимур Галлямов употребил один грамм наркотика. Алкоголя в организме отпрыска бывшего сенатора обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что против Тимура Галлямова было возбуждено дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Лайф публиковал видео с фрагментом задержания нарушителя.