Сбивший инспектора ДПС сын экс-сенатора был под кокаином

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Сбивший инспектора ДПС сын экс-сенатора был под кокаином

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Сын бывшего сенатора Амира Галлямова, который на внедорожнике Toyota Land Cruiser сбил сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте в Москве, был под кокаином. Об этом свидетельствуют оглашённые на суде результаты экспертизы.

Анализы показали, что Тимур Галлямов употребил один грамм наркотика. Алкоголя в организме отпрыска бывшего сенатора обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что против Тимура Галлямова было возбуждено дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Лайф публиковал видео с фрагментом задержания нарушителя.

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