Прямая трансляция: Фанаты встречают российских хоккеистов после ЧМ

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Прямая трансляция: Фанаты встречают российских хоккеистов после ЧМ

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Фанаты встречают "красную машину" в московском аэропорту. Болельщики ждут российских хоккеистов после того, как они завоевали бронзу на чемпионате мира в Словакии.

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