Нацполиция объяснила бунт зэков в Одессе приказом воров в законе

Организаторы бунта намеревались "дестабилизировать ситуацию", полагают в правоохранительных органах.

Заключённые устроили беспорядки и попытались захватить административное здание Южной исправительной колонии № 51 в Одессе по приказу воров в законе. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

— Сегодня в Одессе по указанию воров в законе в исправительном учреждении осуждённые осуществили попытку захвата админздания и совершили поджог, — написал он в "Фейсбуке".

По словам Аброськина, таким образом организаторы бунта хотели "дестабилизировать ситуацию", но благодаря действиям сотрудников Нацполиции план провалился.

Ранее заключённые сняли на видео, что происходит в охваченной бунтом одесской колонии.