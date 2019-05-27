Нацполиция объяснила бунт зэков в Одессе приказом воров в законе

Заключённые устроили беспорядки и попытались захватить административное здание Южной исправительной колонии № 51 в Одессе по приказу воров в законе. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
— Сегодня в Одессе по указанию воров в законе в исправительном учреждении осуждённые осуществили попытку захвата админздания и совершили поджог, — написал он в "Фейсбуке".
По словам Аброськина, таким образом организаторы бунта хотели "дестабилизировать ситуацию", но благодаря действиям сотрудников Нацполиции план провалился.
Ранее заключённые сняли на видео, что происходит в охваченной бунтом одесской колонии.
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