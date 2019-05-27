Власти Китая будут проверять телефоны россиян на границе

При обнаружении компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде.

Китай ужесточил контроль при въезде в страну. Дипломаты призвали российских туристов быть готовыми к тому, что пограничники в том числе будут проверять содержимое их телефонов. Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу.

При въезде в страну, а также при транзитном путешествии власти будут проверять соответствие категорий оформленных виз реальным целям визита. Отмечается, что с туристами будут проводить собеседования, а также проверять в телефоне документы, фото- и видеоматериалы и переписку в мессенджерах и соцсетях.

При обнаружении компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде. А при несоответствии категории визы и реальной цели прибытия путешественника отправят в специальное помещение. Туда запретят доступ сотрудникам консульств и авиакомпаний. Турист будет находиться там до ближайшего обратного рейса.

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