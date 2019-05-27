Патриарх Кирилл осудил Порошенко за "пещерную" церковную политику

Настоятель РПЦ считает недопустимым притеснение граждан по принципу принадлежности к религиозной организации.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал церковную политику бывшего президента Украины Петра Порошенко "пещерной" и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский изменит ситуацию к лучшему.

По словам священнослужителя, многие верующие на Украине надеются на прекращение в стране дискриминации православных по принадлежности к определённой юрисдикции. Патриарх признался, что разделяет их чаяния.

— Очень надеюсь, что эта пещерная политика, абсолютно недопустимая не только в Европе, а и в большинстве стран мира, когда добропорядочные граждане дискриминируются, и даже не по принципу веры, а по принципу принадлежности к конкретной религиозной организации, навсегда уйдёт из жизни украинцев, — сказал глава РПЦ на брифинге в аэропорту Страсбурга по итогам встречи с руководством Совета Европы.

Ранее патриарх Кирилл призвал православных и католиков объединить усилия ради сохранения христианства во всём мире.