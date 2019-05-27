Сына экс-сенатора арестовали за наезд на инспектора ДПС

Сына бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова — Тимура — отправили в СИЗО на два месяца. Его поместили под стражу до 25 июля за наезд на инспектора ДПС.
— Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Галлямову меры пресечения в виде содержания под стражей, — огласил судья.
Также защите сына бывшего сенатора было отказано в домашнем аресте и освобождении Галлямова под залог.
Как уже сообщал Лайф, молодой человек на своём внедорожнике Toyota Land Cruiser сбил сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте в Москве. Причём судья зачитал данные экспертизы, которая показала, что Галлямов был под кокаином.
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