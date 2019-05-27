Боярский назвал женщин ломовыми лошадьми, не способными на серьёзные проявления

Он также заявил, что ему нечем гордиться среди ролей его дочери Елизаветы — ей лучше заниматься детьми.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский дал интервью YouTube-каналу "А поговорить?", и некоторые его высказывания вроде "женщина не способна на какие-то серьёзные проявления, как мужчина" не были радостно встречены публикой.

Боярский заявил, что "женщина — ломовая лошадь, на которой мужик скачет", подтвердил, что он сексист, но никого не собирается убеждать в своей правоте. Высказался он и о своей дочери Елизавете.

— Никакой [её ролью] не горжусь. Что мне гордиться. Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у неё двое детей и что рано или поздно она поймёт, что всё, чем она занималась, — это романтическая юность, — сказал Боярский, отметив, что видит предназначение женщины в детях.

Ранее Лайф сообщал, что житель Саратова отсудил у ресторана 50 тысяч за сексизм, когда его не взяли на работу на "женскую" позицию.