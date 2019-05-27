Эффективность без излишеств. Эксперты описали политический облик главы Сахалина

За короткий срок Валерий Лимаренко успел продемонстрировать системный подход к руководству регионом.

Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) продолжают серию аналитических материалов, посвящённых "губернаторам нового поколения". На очереди — политический портрет врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Его способ работы назвали "эффективностью без излишеств".

— В целом стиль Лимаренко можно охарактеризовать как спокойный и конструктивный. В принципиальных моментах он проявляет твёрдость, но не провоцирует искусственных противостояний, — констатируют эксперты ЦПК.

Среди ключевых принципов руководителя островного региона — обеспечение эффективности работы и приоритет безопасности. Заметив невнимание к безопасности, Лимаренко проявляет заметную жёсткость, говорят аналитики. Пример тому — резкая критика в адрес чиновников за недостаточно эффективную борьбу с пожарами, проволочки при заключении подрядов на ремонт дорог.

— Даже в кризисных ситуациях Лимаренко не проявляет излишних эмоций. В подходах к кадровым вопросам — сдержан, избегает демонстративных кадровых зачисток. Перестановки производятся по мере необходимости, — отмечается в докладе.

Кроме того, врио губернатора Сахалина уделяет значительное внимание прямому общению с жителями региона, реагирует на сигналы о точечных кризисных ситуациях и лично выезжает на места по мере необходимости.

Среди значительных достижений Лимаренко на посту главы субъекта РФ — увеличение финансирования в рамках единой субсидии на развитие социальной инфраструктуры до 15,7 миллиарда рублей и получение 2,3 миллиарда по программе развития здравоохранения. Также эксперты отметили рост зарплат в регионе и уменьшение уровня безработицы за это время. В докладе подчёркивается, что за короткий срок Лимаренко успел продемонстрировать системный подход к руководству регионом.

Предыдущий политический портрет ЦПК был посвящён главе Алтайского края Виктору Томенко. Характерной чертой стиля управления руководителя региона эксперты назвали эффективность.