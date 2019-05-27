Директор музея в Карелии осуждён на девять лет колонии за педофилию

Также суд признал его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Районный суд карельского города Медвежьегорска вынес обвинительный приговор в отношении директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения "Мемориала" Сергея Колтырина. Он признан виновным в педофилии и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии.

Кроме того, на скамье подсудимых был второй фигурант по этому же делу, также признанный виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего — приятель Колтырина, Евгений Носов. Он приговорён к 11 годам заключения в колонии.

— Окончательное наказание Колтырину Сергею Ивановичу — девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Носову Евгению Александровичу — 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали ТАСС в районном суде.

Как сообщал Лайф, директор Медвежьегорского районного музея, а также его друг были задержаны по подозрению в педофилии осенью 2018 года. Пострадавшим оказался местный подросток. В ходе следственных мероприятий оба мужчины признали свою вину.