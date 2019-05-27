Россиян стали чаще наказывать за выращивание конопли

В общей сложности за минувший год нарушители выплатили более 1,24 млн рублей штрафов.

В 2018 году за незаконное культивирование конопли было наказано 737 россиян, что на 189% больше, чем в 2013-м. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде России.

За минувший год за подобное правонарушение оштрафовали 645 граждан РФ, а 92 подвергли административному аресту. В общей сложности в 2018 году россияне выплатили более 1,24 млн рублей штрафов.

Ранее сообщалось, что в Бурятии задержали велосипедиста с рюкзаком свежесорванной конопли.